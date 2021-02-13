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В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В районе префектур Фукусима и Мияги в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает NHK.

Землетрясение произошло 13 февраля в 11:08 по местному времени (17:08 мск).

Эпицентр находится на 60 км вдали от берега. Есть вероятность возникновения цунами, однако угрозы для береговой линии не ожидается.

Как рассказали NHK в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), после землетрясения АЭС в Фукусиме решили проверить на предмет повреждений.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Общество
Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

В марте 2011 года из-за землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами в префектуре Фукусима произошла авария на одноименной АЭС. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. Официально станцию закрыли в 2013 году.

Материал дополняется.

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