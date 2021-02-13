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В районе префектур Фукусима и Мияги в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает NHK.

Землетрясение произошло 13 февраля в 11:08 по местному времени (17:08 мск).

Эпицентр находится на 60 км вдали от берега. Есть вероятность возникновения цунами, однако угрозы для береговой линии не ожидается.

Как рассказали NHK в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), после землетрясения АЭС в Фукусиме решили проверить на предмет повреждений.