В Японии связали новое землетрясение с подземными толчками 2011 года

Из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 50 человек. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю подземные толчки могут возникнуть снова. Власти советуют гражданам оставаться дома и быть готовыми к новым афтершокам

Фото: Issei Kato / Reuters

Землетрясение в районе префектур Фукусима и Мияги в Японии может быть последствием разрушительного землетрясения 2011 года. Об этом на экстренной пресс-конференции сообщил представитель национального метеорологического управления Японии, пишет местное издание Weathernews.

Сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю могут быть зафиксированы повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Ёсихиде Суга посоветовал гражданам страны оставаться дома и быть готовыми к новым афтершокам.

О том, что прошедшее 13 февраля землетрясение было афтершоком землетрясения 2011 года также заявил профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке, сообщило японское информационное агентство Kyodo.

«Поскольку землетрясение 2011 года было очень мощным с магнитудой 9,0, неудивительно, что 10 лет спустя произошел афтершок такого масштаба», — заявил он.



