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В Японии связали новое землетрясение с подземными толчками 2011 года

Из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 50 человек. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю подземные толчки могут возникнуть снова. Власти советуют гражданам оставаться дома и быть готовыми к новым афтершокам
Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Землетрясение в районе префектур Фукусима и Мияги в Японии может быть последствием разрушительного землетрясения 2011 года. Об этом на экстренной пресс-конференции сообщил представитель национального метеорологического управления Японии, пишет местное издание Weathernews.

Сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю могут быть зафиксированы повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Ёсихиде Суга посоветовал гражданам страны оставаться дома и быть готовыми к новым афтершокам.

О том, что прошедшее 13 февраля землетрясение было афтершоком землетрясения 2011 года также заявил профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке, сообщило японское информационное агентство Kyodo.

«Поскольку землетрясение 2011 года было очень мощным с магнитудой 9,0, неудивительно, что 10 лет спустя произошел афтершок такого масштаба», — заявил он.


В районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,1
Общество
Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии 13 февраля, эпицентр находился на расстоянии 60 км от берега, в связи с чем было объявлено об угрозе возникновения цунами. При этом власти отмечали, что угрозы для береговой линии нет. По данным Kyodo, всего в результате землетрясения пострадали не менее 50 человек.

Кроме того, в результате подземных толчков произошло масштабное отключение электричества. По данным агентства, без света остались около 950 тыс. домов. 

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Автор
Екатерина Митрохина
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