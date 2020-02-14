Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Предложения ведомства должны представить до 12 марта. Согласно опросу, который проводили ранее в Минздраве, почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали для лечения незарегистрированные в России препараты.

Михаил Мишустин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств. Соответствующее поручение появилось после того, как он провел совещание по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи, говорится на сайте правительства.

До 12 марта Минздрав, Минфин, Минэконом развития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить предложения по отмене ограничений, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. Этот документ описывает порядок закупок препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в государственные и муниципальные больницы. Согласно этим правилам, госзаказчик должен отклонять все заявки поставить иностранные препараты, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из государств-членов ЕАЭС.

О снятии ограничений в отношении закупок иностранных лекарств Мишустина попросила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также предложила отслеживать ситуацию с наличием необходимых препаратов, чтобы «действовать на опережение». «Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать <...> и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и <...> Минздрав и врачей в соответствующих больницах», — сказала Голикова.

Мишустин также поручил Минздраву сформировать проект перечня лекарств, которые применяются при лечении онкологических заболеваний, утвердить порядок диспансерного наблюдения при онкологических заболеваниях.

Также премьер поручил Росздравнадзору до 25 февраля представить предложения по поводу возложения на ведомство ответственности за мониторинг ассортимента и объема препаратов из ЖНВЛП. Кроме того, до 14 апреля Росздравнадзор должен провести сравнительный анализ соответствия российских лекарств для лечения онкозаболеваний с оригинальными. Минздрав, согласно распоряжению Мишустина, до 7 марта должен доложить о ходе работы по ускорению одобрения новых клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.