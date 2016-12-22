Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств

Почти 70% российских врачей рассказали, что им известно о случаях, когда пациентам не выписывали льготные препараты из-за их нехватки в аптеках. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом.

По словам 30% опрошенных, руководство ряда медорганизаций также оказывало давление на врачей, чтобы они выписывали пациентам конкретные препараты. Также почти 72% респондентов заявляли об отсутствии необходимых лекарств в стационарах государственных больниц, а около 22% участников опроса рассказали о случаях, когда онкобольные не могли получить обезболивающие препараты.

При этом более трети медиков (37%) назвали доступность льготных лекарств в аптеках «высокой» или «хорошей». Однако почти 39% опрошенных указывают на низкую доступность льготных препаратов.

Опрос проводился среди 3 тыс. медработников через мобильное приложение «Справочник врача».