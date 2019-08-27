Почти 90% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России

Почти 90% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России

В России около 90% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали незарегистрированные препараты. Об этом сообщила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова, передает «РИА Новости».

По ее словам, 87,4% онкобольных ответили положительно на вопрос «Приходилось ли вам покупать лекарства, не зарегистрированные в России?». Этот вопрос им задали в рамках исследования, организованного Ассоциацией онкологических пациентов.

Боровова добавила, что около половины респондентов покупали лекарства за свой счет во время лечения в диспансере. Всего в исследовании приняли участие 786 пациентов из различных регионов России.

Ранее в августе широкий общественный резонанс вызвало задержание женщины, которая приобрела не зарегистрированный в России препарат «Фризиум» для своего ребенка, страдающего эпилепсией. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств), однако позднее дело признали незаконным.