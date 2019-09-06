Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения

Что такое ЖНВЛП В перечень ЖНВЛП входят самые необходимые препараты. Они как продаются в аптеках, так и закупаются государством и распределяются по больницам или льготным пациентам. Среди этой категории лекарств такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол, а также дорогие лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний. Цены на них устанавливает государство: производители не могут сами формировать свою ценовую политику.

Собеседники РБК, которые участвовали в совещании в Минздраве, также указали, что там обсуждался вопрос создания реестра пациентов, которым показаны льготные лекарства по нынешнему законодательству. Сейчас в России единого регистра льготников нет.

По словам Максимкиной, совещание проходило в рамках выполнения поручения Владимира Путина от ноября 2018 года, данного после выездного совещания на фармацевтическом заводе «Герофарм» в Санкт-Петербурге. На нем президент заметил, что ежегодно на лекарственное обеспечение россиян тратится более 380 млрд руб., но, насколько рационально они используются, не ясно. «Если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы. И главное, не все льготники получают нужные им препараты. <...> Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал Путин.

По итогам августовского совещания в Минздраве, как следует из протокола, ведомство предложило участникам рынка представить возможные модели всеобщего лекарственного обеспечения. Кроме того, участникам встречи было предложено решить, в каких регионах можно было бы опробовать различные модели лекарственного обеспечения, и привлечь представителей этих регионов к диалогу.

Следующее заседание по обсуждению реформы пройдет с участием представителей регионов, Фонда обязательного медицинского страхования и Российской академии наук.

Какие варианты предложили участники совещания

Свои предложения Минздраву уже направили Центр развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» и ассоциация инновационных фармацевтических производителей «Инфарма», рассказали РБК участники совещания. РБК ознакомился с документами обеих организаций.

В «Инфарме» указывают, что внедрение полного лекарственного обеспечения для отдельных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (любые и на любых стадиях), респираторные и костно-мышечные, позволит в 2,5 раза увеличить число пациентов, которые получают лекарства без госпитализации. Сейчас распространена госпитализация пациентов на ранних стадиях этих заболеваний именно с целью получения ими бесплатных лекарств.

Через десять лет это приведет к спасению 1,5 млн человек, которые при своевременном лечении не погибнут от этих болезней. «В экономических терминах спасенные жизни и сохраненная работоспособность в следующие десять лет оценивается в дополнительные 0,8% ВВП в год, или 2,9 трлн руб. суммарно за десять лет», — указали в ассоциации, сославшись на анализ A.T. Kearney.

«Инфарма» предложила дифференцированный уровень соплатежей для полного лекарственного обеспечения всех граждан. По мнению ассоциации, для больных, у которых угрожающие жизни или грозящие инвалидностью заболевания, необходимые лекарства должны быть целиком бесплатны. Пациенты, у которых хронические заболевания, не угрожающие жизни, должны будут доплачивать за показанные лекарства 25% или менее. Для всех остальных доплата должна составлять до 60% (но не больше). Независимо от типа заболевания социально незащищенные группы населения в любом случае должны быть освобождены от доплат.

По мнению ассоциации, такой подход потребует перестройки всей системы закупок лекарственных средств и отмены нынешней тендерной системы. Деньги должны следовать за пациентом, считают в ассоциации, а потому в эту систему должны быть вовлечены обычные коммерческие аптеки, которые будут получать по факту отпуска лекарств часть денег от государства, а часть — от пациентов. Для реализации такой системы «Инфарма» предлагает использовать базу ФОМС. В ассоциации не приводят расчетов, насколько увеличатся траты государства именно на льготные лекарства.

В «Сколково» предлагают в качестве базового сценария реализовать трехлетний пилотный проект по лекарственному возмещению в отдельных регионах для детей до 14 лет с возможным расширением программы для детей 15–17 лет. Бюджет проекта — 4 млрд руб. в год. В документах «Сколково», с которыми ознакомился РБК, не указано, на сколько регионов должны быть распределены эти суммы. Но для всей страны такой же проект обойдется в 40 млрд руб.

В качестве дополнительного сценария предлагается реализация программы возмещения затрат на лекарственное обеспечение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для всей страны это будет стоить около 78 млрд руб. в год, в рамках отдельных пилотных проектов — 15,6 млрд руб.

Разработали в «Сколково» и пилот по онкологическим заболеваниям. Он будет стоить 75 млрд руб. в год для всей России, или 7,5 руб. млрд в год для четырех пилотных регионов.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что это тот редкий случай, когда инициатива благоприятно скажется и на бизнесе, и на населении. В последние годы у фармацевтического бизнеса в России резко падало доверие к власти, говорит он, из-за постоянно меняющихся правил игры. «Такая инициатива скажется не только на здоровье граждан, но и приведет к росту доверия к власти и врачам. У бизнеса доверие к власти тоже вырастет. Еще один положительный эффект — врачи будут лечить не тем, что готов купить пациент, и не тем, что до этого прорекламировали ему медпредставители, а тем, что ему действительно надо», — резюмировал эксперт.