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Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами, следует из стенограммы, опубликованной на сайте правительства.

«Теперь будет два варианта перерегистрации. Первый вариант — добровольная перерегистрация. Второй — обязательная, когда государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен», — объяснил премьер.

По его словам, если цена препарата в России будет признана завышенной по сравнению с ценой продажи за рубежом, правительство будет следить за тем, чтобы она была снижена. Таким образом правительство намерено добиваться общего снижения стоимости лекарств, добавил Медведев.

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Как пояснила затем вице-премьер Татьяна Голикова, есть еще два случая, когда цена на препарат будет корректироваться в сторону снижения. Перерегистрация цен предусмотрена, если цена на воспроизведенное лекарство (аналог) будет выше, чем на оригинальный препарат, а также в том случае, если стоимость российского препарата кратно выше стоимости другого российского аналога. Полномочия по самостоятельному снижению зарегистрированной цены с 2020 года будут переданы Минздрав и ФАС, которые смогут вводить новые цены без заявлений со стороны держателей регистрационных удостоверений.

Из-под обязательной перерегистрации правительство выводит дешевые лекарства стоимостью до 100 руб., а также вакцины, наркотические и психотропные препараты из стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление также было размещено на сайте правительство.

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В октябре правительство расширило список жизненно важных лекарств на 23 позиции (с 735 до 758). В число новых лекарств в список ЖНВЛП вошли противоопухолевые препараты, лекарства от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые средства, препараты для лечения гепатита С и ревматоидного артрита.

Теги: Дмитрий Медведев, лекарства, цены, правительство
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