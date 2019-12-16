Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами, следует из стенограммы, опубликованной на сайте правительства.

«Теперь будет два варианта перерегистрации. Первый вариант — добровольная перерегистрация. Второй — обязательная, когда государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен», — объяснил премьер.

По его словам, если цена препарата в России будет признана завышенной по сравнению с ценой продажи за рубежом, правительство будет следить за тем, чтобы она была снижена. Таким образом правительство намерено добиваться общего снижения стоимости лекарств, добавил Медведев.

Как пояснила затем вице-премьер Татьяна Голикова, есть еще два случая, когда цена на препарат будет корректироваться в сторону снижения. Перерегистрация цен предусмотрена, если цена на воспроизведенное лекарство (аналог) будет выше, чем на оригинальный препарат, а также в том случае, если стоимость российского препарата кратно выше стоимости другого российского аналога. Полномочия по самостоятельному снижению зарегистрированной цены с 2020 года будут переданы Минздрав и ФАС, которые смогут вводить новые цены без заявлений со стороны держателей регистрационных удостоверений.