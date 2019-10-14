Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции

Общее число препаратов в федеральном списке жизненно важных лекарственных препаратов выросло с 735 до 758. Также премьер расширил список лекарств, которые могут получать льготники

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. С 1 января 2020 года общее число включенных в перечень лекарств увеличится до 758, сообщил премьер-министр.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая здравоохранение, пояснила, что всего в список добавится 24 препарата, но одно из новых лекарств заменит ранее внесенное в ЖНВЛП.

«Эти 24 [препарата] включают восемь противоопухолевых препаратов, четыре от бронхиальной астмы, три — это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата — для лечения гепатита С и ревматоидного артрита», — сказала Голикова. По ее словам, в перечень ЖНВЛП войдут новые средства для лечения псориаза и шизофрении.