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Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Общее число препаратов в федеральном списке жизненно важных лекарственных препаратов выросло с 735 до 758. Также премьер расширил список лекарств, которые могут получать льготники

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. С 1 января 2020 года общее число включенных в перечень лекарств увеличится до 758, сообщил премьер-министр.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая здравоохранение, пояснила, что всего в список добавится 24 препарата, но одно из новых лекарств заменит ранее внесенное в ЖНВЛП.

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«Эти 24 [препарата] включают восемь противоопухолевых препаратов, четыре от бронхиальной астмы, три — это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата — для лечения гепатита С и ревматоидного артрита», — сказала Голикова. По ее словам, в перечень ЖНВЛП войдут новые средства для лечения псориаза и шизофрении.

Из 758 препаратов в обновленном перечне 516, отметила вице-премьер, будут российского производства.

По словам Медведва, обновление списка ЖНВЛП с включением в него «современных, эффективных, востребованных препаратов» необходимо, чтобы лекарства, которые выдаются при оказании бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям. По словам премьер-министра, одновременно будет расширен и список лекарств, которые могут получать льготники.

«Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов еще ряд лекарств для лечения так называемых сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями», — пояснил глава правительства.

В конце сентября председатель Совета Федерации потребовала выяснить, почему из аптек то и дело пропадают жизненно важные препараты.

Пересмотр перечня ЖНЛВП происходит почти каждый год: в него добавляют новые препараты и убирают устаревшие. В список на 2019 год добавили 36 позиций, например, софосбувир, который необходим для эффективной терапии гепатита С.

Автор: Евгений Калюков
Теги: лекарства, бесплатная медицина
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