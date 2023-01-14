Военная прокуратура подала иск о блокировке новостного сайта ООН

Военная прокуратура подала иск в суд во Владимире о блокировке новостного сайта ООН

Помимо новостного портала Организации Объединенных Наций 19-я военная прокуратура также потребовала ограничить доступ к сайту турецкого информагентства Anadolu. Иск 27 января рассмотрит Ленинский районный суд Владимира

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Находящаяся во Владимирской области 19-я военная прокуратура подала иск в суд с требованием признать запрещенной и ограничить доступ к информации с новостного сайта ООН www.news.un.org, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Владимира.

Кроме того, прокуратура потребовала признать запрещенными материалы сайтов aa.com.tr (турецкое информагентство Anadolu) и fmnews.ru (страница по данному адресу не существует).

Иск поступил в суд 11 января. Заседание назначено на 27 января. Каковы претензии военной прокуратуры к данным ресурсам, не уточняется.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Владимира.

По данным портала органов военной прокуратуры, 19-я относится к ракетным войскам стратегического назначения.

В октябре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему «Телеграму» и используемому при создании сокращенных ссылок в мессенджере. По информации сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, это было сделано по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.

Несколько часов домен находился в реестре заблокированных ресурсов, пользователи испытывали проблемы с доступом к нему. Затем t.me пропал из реестра, а Генпрокуратура сообщила, что не направляла в Роскомнадзор требование о его блокировке.