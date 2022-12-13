Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel из-за фейков об армии

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из сайтов глянцевого журнала L'Officiel в связи с распространением фейков о российской военной операции на Украине, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения», — говорится в сообщении. РБК направил запрос в L'Officiel.

В реестре сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, который ведет Роскомнадзор, никакая из версий журнала не значится. Однако у корреспондента РБК не открылся сайт L'Officiel Ukraine.

В начале марта вступил в силу закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России. Соответствующая статья — 207.3 — была добавлена в Уголовный кодекс.

Ответственность по статье предусматривает штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы сроком до трех лет. При распространении фейков с использованием служебного положения либо из корыстных побуждений штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок составит от пяти до десяти лет. В случае тяжких последствий распространения ложной информации предусмотрено наказание от десяти до 15 лет тюрьмы.