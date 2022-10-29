Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену t.me

Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры. В качестве основания для блокировки РКН назвал статью закона об информации о сайтах, на которых публикуются призывы к экстремизму и недостоверные общественно значимые данные

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Доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram, ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Домен используется при создании сокращенных ссылок в мессенджере.



Из него следует, что основанием для внесения сервиса в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 закона об информации (ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию).

Решение основано на требовании Генпрокуратуры от 29 октября.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

РКН предпринимал попытки заблокировать Telegram на территории России в апреле 2018 года, объяснив это тем, что разработчики мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Таганский районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство Роскомнадзора. Ведомство вело блокировку IP-адресов, используемых мессенджером, но, несмотря на это, Telegram оставался доступным на территории России с мобильных устройств и компьютеров. Кроме того, некоторые чиновники и госструктуры продолжали вести свои каналы.

Летом 2020 года Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру, объяснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму». Через несколько месяцев РКН сам завел канал в мессенджере. Как заявили в Минцифры, решение о разблокировке Telegram было принято не только из-за с сотрудничества с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, но и из-за невозможности его заблокировать полностью.