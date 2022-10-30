Домен t.me пропал из реестра заблокированных

Принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me исчез из реестра заблокированных, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.



Домен оказался там вечером 29 октября, в качестве обоснования было указано требование Генпрокуратуры. Из реестра следовало, что t.me внесли туда из-за нарушения ст. 15.3 закона об информации. Она подразумевает ограничение доступа к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Как сообщал проект «Роскомсвобода», ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах.

Роскомнадзор, комментируя «появившуюся информацию об ограничении доступа к ресурсу Telegram», заявил, что сейчас блокировка мессенджера на территории страны исключена.

В универсальном сервисе РКН отмечается, что наличие сайта в реестре не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе «Ограничение доступа».