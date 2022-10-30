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Домен t.me пропал из реестра заблокированных

Принадлежащий Telegram домен t.me пропал из реестра заблокированных

Принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me исчез из реестра заблокированных, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Домен оказался там вечером 29 октября, в качестве обоснования было указано требование Генпрокуратуры. Из реестра следовало, что t.me внесли туда из-за нарушения ст. 15.3 закона об информации. Она подразумевает ограничение доступа к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Как сообщал проект «Роскомсвобода», ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах.

Роскомнадзор, комментируя «появившуюся информацию об ограничении доступа к ресурсу Telegram», заявил, что сейчас блокировка мессенджера на территории страны исключена.

В универсальном сервисе РКН отмечается, что наличие сайта в реестре не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе «Ограничение доступа».

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