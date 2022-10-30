Генпрокуратура заявила, что не требовала блокировки домена t.me

Домен t.me вечером 29 октября примерно на час внесли в реестр заблокированных в России ресурсов. В обосновании говорилось, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Ведомство заявило, что не направляло такого требования

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Генпрокуратура не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке принадлежащего Telegram домена t.me, сообщили в ведомстве.

Вечером 29 октября домен оказался в реестре Роскомнадзора заблокированных сайтов и их страниц. В обосновании отмечалось, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры от того же дня. Регулятор сослался на ст. 15.3 закона об информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона

Некоторое время спустя домен пропал из реестра, однако пользователи в России жалуются, что он все еще недоступен (по состоянию на 0:35 мск 30 октября).

В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что «в связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram» его блокировка на территории России сейчас исключена.

Проект "Роскомсвобода», отслеживающий блокировки в русском сегменте интернета, отмечал, что ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, имеющих отношение к военной операции на Украине.

Роскомнадзор c 2018 по 2020 годы пытался заблокировать мессенджер в России, так как он не предоставил ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. Все это время Telegram продолжал работать в стране. Затем ведомство объявило об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру, объяснив свое решение готовностью его руководства «противодействовать терроризму и экстремизму».