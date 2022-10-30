Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Два иностранца погибли во время давки в центре Сеула Общество, 01:32
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Рогов сообщил об обстреле села на границе с Украиной Политика, 00:41
Генпрокуратура заявила, что не требовала блокировки домена t.me Технологии и медиа, 00:25
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
Домен t.me пропал из реестра заблокированных Технологии и медиа, 00:04
Пентагон разместил заказ на закупку АК-74 Политика, 00:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Была хуже при Тутберидзе». Что говорят о прокате Трусовой на Гран-при Спорт, 00:00
Поветкин назвал непростым поединок Бивола против непобежденного боксера Спорт, 29 окт, 23:41
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 29 окт, 23:35
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России Технологии и медиа, 29 окт, 23:35
Daily Mail узнала о взломе телефона Трасс связанными с Россией хакерами Политика, 29 окт, 23:16
Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену t.me Технологии и медиа, 29 окт, 22:54
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 29 окт, 22:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Генпрокуратура заявила, что не требовала блокировки домена t.me

Генпрокуратура заявила, что не требовала от Роскомнадзора блокировки домена t.me
Домен t.me вечером 29 октября примерно на час внесли в реестр заблокированных в России ресурсов. В обосновании говорилось, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Ведомство заявило, что не направляло такого требования
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генпрокуратура не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке принадлежащего Telegram домена t.me, сообщили в ведомстве.

Вечером 29 октября домен оказался в реестре Роскомнадзора заблокированных сайтов и их страниц. В обосновании отмечалось, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры от того же дня. Регулятор сослался на ст. 15.3 закона об информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона

Некоторое время спустя домен пропал из реестра, однако пользователи в России жалуются, что он все еще недоступен (по состоянию на 0:35 мск 30 октября).

В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что «в связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram» его блокировка на территории России сейчас исключена.

Проект "Роскомсвобода», отслеживающий блокировки в русском сегменте интернета, отмечал, что ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, имеющих отношение к военной операции на Украине.

Роскомнадзор c 2018 по 2020 годы пытался заблокировать мессенджер в России, так как он не предоставил ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. Все это время Telegram продолжал работать в стране. Затем ведомство объявило об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру, объяснив свое решение готовностью его руководства «противодействовать терроризму и экстремизму». 

Читайте на РБК Pro
Цены на литий рекордно выросли. Как это отразится на рынке электрокаров
В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генпрокуратура Роскомнадзор Telegram блокировка
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России
Технологии и медиа
Домен t.me пропал из реестра заблокированных
Технологии и медиа
Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену t.me
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter