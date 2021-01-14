Петербургским театрам разрешили заполнять залы наполовину

В последнюю неделю им разрешалось работать при заполнении залов на 25%. Эта норма сохранилась для концертных площадок и кинотеатров. В январе петербургский губернатор говорил, что в городе удалось прервать цепочку заражений

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Театрам Санкт-Петербурга вдвое увеличили разрешенную норму заполняемости залов. Об этом говорится в опубликованном 14 января постановлении правительства города.

Теперь театры могут показывать спектакли, если зрительские места заняты на 50% от общего количества. Ранее в рамках введенных в городе ограничений театрам разрешалось заполнять зал только на четверть.

Новая норма начнет действовать с 16 января. При этом для кинотеатров и концертных залов сохраняется норма 25% от заполняемости. Продолжает также действовать запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.

Театры в Петербурге снова открылись после коронавирусных ограничений 7 января. Власти города решили возобновить их работу на три дня раньше обещанного.