Петербургским театрам разрешили заполнять залы наполовину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
NFWare привлек $1,4 млн от группы инвесторов Пресс-релиз, 15:30 Как протестующие мигранты сожгли в Брюсселе полицейский участок. Видео Общество, 15:27 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 15:27 Как решать споры на расстоянии Pro, 15:26 Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара Общество, 15:23 Московские девелоперы получили рекордную выручку от продажи новостроек Недвижимость, 15:12 В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса Общество, 15:11 Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера Финансы, 15:08 В США появился первый криптобанк федерального уровня Крипто, 15:07 Почему умный дом — необходимость, а не роскошь РБК Стиль и LG ThinQ, 14:58 Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену Политика, 14:57 Прибыль владельца Uniqlo выросла на 23% из-за продаж домашней одежды Бизнес, 14:48 АвтоВАЗ впервые показал прототип новой «Нивы» Авто, 14:47 Дюкова утвердили кандидатом в исполком УЕФА Спорт, 14:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Петербургским театрам разрешили заполнять залы наполовину

В последнюю неделю им разрешалось работать при заполнении залов на 25%. Эта норма сохранилась для концертных площадок и кинотеатров. В январе петербургский губернатор говорил, что в городе удалось прервать цепочку заражений
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Театрам Санкт-Петербурга вдвое увеличили разрешенную норму заполняемости залов. Об этом говорится в опубликованном 14 января постановлении правительства города.

Теперь театры могут показывать спектакли, если зрительские места заняты на 50% от общего количества. Ранее в рамках введенных в городе ограничений театрам разрешалось заполнять зал только на четверть.

Новая норма начнет действовать с 16 января. При этом для кинотеатров и концертных залов сохраняется норма 25% от заполняемости. Продолжает также действовать запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.

Театры Петербурга открылись для посетителей после новогодних ограничений
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Театры в Петербурге снова открылись после коронавирусных ограничений 7 января. Власти города решили возобновить их работу на три дня раньше обещанного.

До этого губернатор Александр Беглов заявлял, что благодаря введенным перед новогодними праздниками ограничениям удалось прервать цепочки заражений. Благодаря этому часть карантинных мер сняли, в частности общепиту разрешили работать до 23:00.

Санкт-Петербург получил новую партию вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

7 января в Петербурге выявили минимальное с ноября число заболевших за сутки — 3005 человек. 14 января этот показатель составлял 3041 человек. В то же время город все еще остается на первом месте среди российских регионов по уровню смертности от COVID-19.

11 января в Северной столице временно приостановили запись на вакцинацию от коронавируса. Как объяснил глава горздрава Дмитрий Лисовец, прививочные пункты и клиники либо уже использовали свои партии препаратов, либо уже набрали тех, кто ее получит до конца текущей недели. Власти пообещали, что запись на прививку снова откроется в четверг-пятницу после новых поставок вакцин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Санкт-Петербург театры ограничения
Материалы по теме
Санкт-Петербург получил новую партию вакцины от COVID-19
Общество
В Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от COVID-19
Общество
Театры Петербурга открылись для посетителей после новогодних ограничений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter