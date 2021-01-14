Петербургским театрам разрешили заполнять залы наполовину
Театрам Санкт-Петербурга вдвое увеличили разрешенную норму заполняемости залов. Об этом говорится в опубликованном 14 января постановлении правительства города.
Теперь театры могут показывать спектакли, если зрительские места заняты на 50% от общего количества. Ранее в рамках введенных в городе ограничений театрам разрешалось заполнять зал только на четверть.
Новая норма начнет действовать с 16 января. При этом для кинотеатров и концертных залов сохраняется норма 25% от заполняемости. Продолжает также действовать запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.
Театры в Петербурге снова открылись после коронавирусных ограничений 7 января. Власти города решили возобновить их работу на три дня раньше обещанного.