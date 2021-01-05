Беглов заявил о «прерванной цепочке коронавируса» в Петербурге

По его словам, действующие ограничения помогли снизить заболеваемость. Если ситуация улучшится и дальше, власти продолжат их ослаблять

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Благодаря принятым ограничениями во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге удалось снизить заболеваемость. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, передает «РИА Новости».

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса», — сказал он.

С 7 января в Петербурге откроются городские театры. Беглов пообещал, что если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, то власти отменят и другие ограничения.

Кафе и рестораны в городе с 4 января могут работать с 6:00 до 23:00. Фудкорты и кафе, расположенные на территории торговых центров, также могут вернуться к работе до 23:00. Во время представлений в театрах заполненность зала должна быть не более 25%.