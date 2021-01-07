В Петербурге выявили минимальное с конца ноября число заболевших COVID

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили минимальное число новых зараженных коронавирусом за период с конца ноября. Это следует из статистики оперативного штаба.

За истекшие 24 часа в городе зафиксировали 3005 новых случаев. Это минимальный показатель с 22 ноября, когда в Петербурге зарегистрировали 2926 заболевших. После этого их число ежесуточно удерживало планку выше 3,1 тыс. человек.

Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки 4 января. Тогда в городе выявили 3657 зараженных, а в столице — 3591 больного.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге выросло до 267,2 тыс. человек. Умерли 8204 больных.