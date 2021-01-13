Санкт-Петербург получил новую партию вакцины от COVID-19

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В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 20 тыс. доз. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Городские власти уточнили, что в январе ожидают еще 68 тыс. доз. Сейчас в Петербурге действуют 70 прививочных пунктов. Их число планируют нарастить до 100.

Как отмечается на сайте администрации города, в Петербурге с начала прививочной кампании вакцинированы уже 15 352 человека. 630 из них закончили цикл вакцинации, то есть получили по две дозы.

Прививку делают медикам, соцработникам, учителям и силовикам. Кроме того, вакцинировать начали представителей СМИ и горожан старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания. Власти Петербурга обещают расширять перечень категорий лиц, которых будут прививать, по мере поступления вакцины.