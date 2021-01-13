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Санкт-Петербург получил новую партию вакцины от COVID-19

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 20 тыс. доз. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Городские власти уточнили, что в январе ожидают еще 68 тыс. доз. Сейчас в Петербурге действуют 70 прививочных пунктов. Их число планируют нарастить до 100.

Как отмечается на сайте администрации города, в Петербурге с начала прививочной кампании вакцинированы уже 15 352 человека. 630 из них закончили цикл вакцинации, то есть получили по две дозы.

В Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от COVID-19
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Фото:АГН «Москва»

Прививку делают медикам, соцработникам, учителям и силовикам. Кроме того, вакцинировать начали представителей СМИ и горожан старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания. Власти Петербурга обещают расширять перечень категорий лиц, которых будут прививать, по мере поступления вакцины.

Ранее, 11 января, глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что местные власти приостановили вакцинацию граждан в ожидании новой партии препарата. Возобновить мероприятия обещали в четверг-пятницу. На тот момент в городе оставалось примерно 9 тыс. доз.

Согласно данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки в Петербурге выявлено 3003 новых случая заболевания. В конце декабря прошлого года РБК подсчитал, что по коэффициенту заболеваемости коронавирусной инфекцией город вышел на первое место среди всех регионов России.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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