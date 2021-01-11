В Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга решили временно приостановить запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Запись эфира размещена на странице телеканала в социальной сети «В Контакте».

«Некоторые поликлиники уже использовали вакцину, некоторые еще не использовали, но уже набрали тех, кто ее получит в ближайшие дни. Возникла ситуация, что до конца недели записаться по большинству поликлиник будет невозможно, но с началом новой поставки — в четверг-пятницу — возобновится запись по поликлиникам. И тогда можно будет записаться по тем же телефонам», — сказал Лисовец.

Он отметил, что возобновить вакцинацию планируется до конца недели. Помимо этого, будет поставлена новая партия препарата, добавил глава комитета.

Как пояснил Лисовец, в городе осталось порядка 9 тыс. вакцин, однако их планируется использовать до конца недели. Для вакцинации этим препаратом уже есть запись от пациентов.

Глава комитета добавил, что в город до конца недели должно поступить около 20 тыс. доз вакцины, а до конца месяца — 88 тыс. доз. Еще около 200 тыс. доз вакцины поставят до конца февраля. Лисовец добавил, что город не намерен снижать темпов вакцинации.