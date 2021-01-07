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Пандемия коронавируса ,  
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Театры Петербурга открылись для посетителей после новогодних ограничений

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге возобновили работу театры. В последний день 2020 года правительство города приняло решение сократить срок действия ограничений на работу театров и разрешить им принимать зрителей на три дня раньше — с 7 января. Постановление было опубликовано на сайте правовой информации.

Свою работу начнут Мариинский, Александрийский, Михайловский театр, театр им. Ленсовета, «Приют комедианта», «Русская антреприза» им. Андрея Миронова, «За Черной речкой», «ЦЕХЪ».

Театры открываются и для зрителей младше 16 лет. Новогодние спектакли представят театры «Балтийский дом», «Мастерская на каникулах», Михайловский театр и ТЮЗ им. Брянцева. ТЮЗ, к примеру, покажет спектакли «Морозко», «Снежная королева», «Денискины рассказы». Полный список учреждений, которые возобновят работу, опубликован на сайте администрации города. При этом до 31 января запрещено посещать театральные постановки группам детей.

Залы театров не могут быть заполнены более чем на четверть.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе удалось снизить количество заражений коронавирусной инфекцией.

Он считает, что прервать цепочку заражений удалось благодаря принятым на время новогодних праздников ограничениям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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