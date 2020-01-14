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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

Их заподозрили в подготовке террористических актов. По данным немецкой газеты Bild, в результате обысков арестован как минимум один человек, еще двое были задержаны. Полицейские также изъяли оружие и носители информации
Фото: Dennis Brätsch / DPA / AP

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Там уточнили, что полицейские рейды в том числе проводились в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Чеченцев заподозрили в «подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия». Газета Bild пишет, что такую формулировку власти обычно используют для описания запланированных террористических атак.

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Издание со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что подозреваемые в возрасте от 23 до 28 лет обвиняются в том, что изучали места для последующего нападения. Они находятся в поле зрения полиции «в течение некоторого времени». По информации Bild, по крайней мере один человек был арестован в Людвигсфельде, еще как минимум двое мужчин были временно задержаны. Кроме того, в ходе обысков изъяты носители информации, колющее и режущее оружие.

Согласно сентябрьскому отчету немецкого федерального ведомства по уголовным делам, в 2018 году число заведенных в Германии дел на ОПГ «русской мафии» уступало только показателям арабских кланов. При этом ведомство отдельно выделяло чеченские ОПГ, указывая, что члены таких группировок отличаются «вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию». Подобные сегодняшним обыски проводятся в Германии регулярно.

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В декабре Германия выслала двух российских дипломатов после убийства в Берлине гражданина Грузии, участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Берлин официально обвинил в преступлении российские или чеченские власти. По подозрению в убийстве был задержан гражданин России, который, по данным СМИ, служил в «Вымпеле» ФСБ.

Президент Владимир Путин отмечал, что погибший лишил жизни 98 человек на Кавказе и был причастен к теракту в метро Москвы. Российские спецслужбы неоднократно обсуждали вопрос о выдаче Хангошвили, однако «получили, по сути, отрицательный ответ», уточнял президент. Москва отрицает причастность к убийству.

Автор: Артём Губенко
Теги: Германия, обыски, Чечня
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