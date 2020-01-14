В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Там уточнили, что полицейские рейды в том числе проводились в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Чеченцев заподозрили в «подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия». Газета Bild пишет, что такую формулировку власти обычно используют для описания запланированных террористических атак.
Издание со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что подозреваемые в возрасте от 23 до 28 лет обвиняются в том, что изучали места для последующего нападения. Они находятся в поле зрения полиции «в течение некоторого времени». По информации Bild, по крайней мере один человек был арестован в Людвигсфельде, еще как минимум двое мужчин были временно задержаны. Кроме того, в ходе обысков изъяты носители информации, колющее и режущее оружие.
Согласно сентябрьскому отчету немецкого федерального ведомства по уголовным делам, в 2018 году число заведенных в Германии дел на ОПГ «русской мафии» уступало только показателям арабских кланов. При этом ведомство отдельно выделяло чеченские ОПГ, указывая, что члены таких группировок отличаются «вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию». Подобные сегодняшним обыски проводятся в Германии регулярно.