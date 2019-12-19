Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче чеченского боевика, впоследствии убитого в Берлине. Об этом сообщил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1».

По его словам, на уровне спецслужб такой вопрос неоднократно обсуждался, но российские правоохранительные органы «получили, по сути, отрицательный ответ». Путин заявил, что в связи с этим направлять официальный запрос они посчитали бессмысленным.

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