Политика , 19 дек, 15:29
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Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче чеченского боевика, впоследствии убитого в Берлине. Об этом сообщил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1».
По его словам, на уровне спецслужб такой вопрос неоднократно обсуждался, но российские правоохранительные органы «получили, по сути, отрицательный ответ». Путин заявил, что в связи с этим направлять официальный запрос они посчитали бессмысленным.
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