СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,12 +0,52 EUR Бирж. 73,60 +0,92 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,56 65,38 EUR Нал. 73,86 72,62 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1129 +0,0049 BTC/USD Бирж. 10 394,00 +274,00 IMOEX 2 660,77 -0,54% RTSI 1 270,52 -0,94% DJIA 25 832,46 -1,60% Nasdaq 7 825,91 -2,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $210 (+17,65%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,65%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,64%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,65%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,65%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,64%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Партнер «Победы» объяснил отказ допустить пассажирку к рейсу Общество, 19:03 СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста Общество, 19:01 СК попросил арестовать главу налоговой инспекции в Москве из-за взятки Общество, 18:47 Последний обвиняемый в изнасиловании на Урале полицейский попал под арест Общество, 18:43 Минсельхоз ответил на предложенную Путину Костиным идею о зерновом лидере Экономика, 18:38 Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...» Общество, 18:27 В Югре нашли тела пропавших во время рыбалки подростков Общество, 18:14 Перенесший операцию Юнкер пропустит саммит G7 Политика, 18:12 Дисквалификация Кузнецова. Что важно знать о хоккеисте сборной России Спорт, 18:10 НХЛ отреагировала на дисквалификацию Кузнецова за кокаин Спорт, 18:06 РУСАДА объяснило 4-летнюю дисквалификацию хоккеиста Кузнецова за кокаин Спорт, 18:06 Bitcoin резко подорожал. Следующая отметка — $12 000 Крипто, 18:04 Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries Бизнес, 18:03 Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд Экономика, 17:57
Общество ,  
0 
СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста

В берлинском районе Моабит неизвестный велосипедист застрелил мужчину, говорится в сообщении полиции Берлина. Bild со ссылкой на собственные источники пишет, что убитый — выходец из Чечни, известный правоохранительным органам как исламист. Берлинское издание BZ подтверждает эту информацию.

Инцидент произошел в районе парка Малый Тиргартен. По данным Bild, мужчина, передвигавшийся в велосипеде, выстрелил погибшему в голову. Место, где произошло преступление, оцеплено, на месте работают следователи и криминалисты. Дайверы обследуют дно расположенной рядом реки Шпрее, поскольку подозревают, что туда убийца мог выкинуть оружие.

Издание Berliner Morgenpost приводит слова очевидца, который заявил. что произошедшее напоминало казнь. Berliner Morgenpost пишет о двух задержанных, газета отмечает, что один из них говорит по-русски.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

В 2017 году из Германии в Россию экстрадировали 35-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на сотрудника полиции. По версии МВД, он привел в действие самодельное взрывное устройство на железной дороге в Чечне на ветке Грозный — Закан-Юрт, а после начала розыска скрылся за границей. А в 2018 году Словакия выдала России члена банды Басаева Аслана Яндиева, которого в этом июле осудили на 19 лет лишения свободы.

Теги: Берлин, Убийство, Чечня, исламист, новости РБК
Материалы по теме
Экстрадированного из Словакии члена банды Басаева осудили на 19 лет
Общество
В Париже полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете
Общество
Во Франции предъявили обвинения другу напавшего на людей в Париже чеченца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter