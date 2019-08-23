СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста

В берлинском районе Моабит неизвестный велосипедист застрелил мужчину, говорится в сообщении полиции Берлина. Bild со ссылкой на собственные источники пишет, что убитый — выходец из Чечни, известный правоохранительным органам как исламист. Берлинское издание BZ подтверждает эту информацию.

Инцидент произошел в районе парка Малый Тиргартен. По данным Bild, мужчина, передвигавшийся в велосипеде, выстрелил погибшему в голову. Место, где произошло преступление, оцеплено, на месте работают следователи и криминалисты. Дайверы обследуют дно расположенной рядом реки Шпрее, поскольку подозревают, что туда убийца мог выкинуть оружие.

Издание Berliner Morgenpost приводит слова очевидца, который заявил. что произошедшее напоминало казнь. Berliner Morgenpost пишет о двух задержанных, газета отмечает, что один из них говорит по-русски.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

В 2017 году из Германии в Россию экстрадировали 35-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на сотрудника полиции. По версии МВД, он привел в действие самодельное взрывное устройство на железной дороге в Чечне на ветке Грозный — Закан-Юрт, а после начала розыска скрылся за границей. А в 2018 году Словакия выдала России члена банды Басаева Аслана Яндиева, которого в этом июле осудили на 19 лет лишения свободы.