СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке

По информации Meduza, расследование возглавил генерал-майор Улади Уладиев, который ранее занимался делами о гибели детей на Сямозере, а также преступлениями националиста Тесака и экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера

Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Уладиев получил звание генерала в декабре прошлого года. Он среди прочего занимался расследованием гибели детей на Сямозере, делами националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, а также историей о растрате 50 млн руб. из хранилища вещдоков МВД. Как пишет Meduza, дело о стрельбе на Лубянке — первое для Уладиева в звании генерала. В 2018 году его назначили на генеральскую должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров, его ликвидировали силовики. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один позднее умер в больнице. Пострадали пять человек, включая одного гражданского.