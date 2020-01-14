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Стрельба на Лубянке ,  
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СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке

По информации Meduza, расследование возглавил генерал-майор Улади Уладиев, который ранее занимался делами о гибели детей на Сямозере, а также преступлениями националиста Тесака и экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера
Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Уладиев получил звание генерала в декабре прошлого года. Он среди прочего занимался расследованием гибели детей на Сямозере, делами националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, а также историей о растрате 50 млн руб. из хранилища вещдоков МВД. Как пишет Meduza, дело о стрельбе на Лубянке — первое для Уладиева в звании генерала. В 2018 году его назначили на генеральскую должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.

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Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров, его ликвидировали силовики. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один позднее умер в больнице. Пострадали пять человек, включая одного гражданского.

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По факту произошедшего было заведено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Кремль назвал стрельбу «проявлением безумия». Позднее из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке событий во время стрельбы, рассказывал РБК близкий к спецслужбе источник. «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сказал он.

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: Лубянка, расследование, генерал
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