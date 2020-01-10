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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря
Фото: Владислав Шатило / РБК

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ.

В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата. «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сказал он. По словам источника, речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями».

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

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Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.

Манюров работал в частных охранных фирмах. По словам его отца, сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Издание Baza писало, что при обысках в квартире стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет.

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия.

По словам источника РБК, Манюрова проверяют на причастность к организациям террористической направленности. В контактах стрелка нашли лиц, подозреваемых к причастности к деятельности таких организаций, рассказал он.

Авторы: Дмитрий Серков, Константин Нагаев
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: ФСБ, увольнение
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