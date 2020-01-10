Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря

Фото: Владислав Шатило / РБК

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ.

В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата. «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сказал он. По словам источника, речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями».

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.