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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новое испытание запрещенной ДРСМД ракеты, Зеленский ответил на шутку Путина, санкции снизили неравенство, рекордное сокращение населения в России; главные новости — в обзоре РБК
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
После выходы США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошло уже второе испытание ракеты, подпадавшей ранее под запрет. Первое прошло в августе.
  • Ракета наземного базирования средней дальности была запущена с базы ВВС США в Калифорнии и пролетела более 500 км, сообщил подполковник Роберт Карвер.
  • Министр обороны США Марк Эспер опубликовал видео испытаний и пообещал продолжить разработку таких ракет, поскольку это является «разумным ответом на действия России». Также, по его словам, это поможет противодействовать Китаю, у которого в арсенале находится более 80% ракет такого типа.
  • США официально вышли из ДРСМД 2 августа. В качестве причины Вашингтон называл нарушающие договор разработки в России. Москва также предъявляла США претензии по соблюдению договора.
Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» прокомментировал шутку Владимира Путина и высказался по поводу сроков заключения с Россией контракта на транзит газа в Европу.
  • По итогам «нормандского саммита» российский лидер, комментируя тему поставок газа Киеву, заявил: «А у нас в квартире газ. А у вас?». Зеленский, отвечая в телепередаче на эту фразу, пошутил: «А у нас газопровод. И в этом баланс». 
  • Он выразил уверенность в том, что новое соглашение по транзиту газа (действующее истекает 31 декабря) будет подписано до конца года. «Я вижу, что все [стороны] настроены подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроках этого контракта», — отметил президент Украины.
  • Зеленский напомнил, что изначально Киев настаивал на пролонгации договора на 10 лет, а Россия настаивала на сроке в один год. «Потом нам предложили три, а мы компромисс — 10», — рассказал он.
Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
По мнению экономиста Американского университета Армении Гаяне Барсегян, санкционная война с западными странами сократила на 1 процентный пункт неравенство в доходах россиян, с 34 до 33% по индексу Джини.
  • Такой результат она сочла парадоксальным, так как исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство.
  • Выявленный эффект Барсегян объясняет тем, что санкции были направлены больше на российскую элиту с очень высоким доходом, а контрсанкции (продуктовое эмбарго) помогли развитию сельского хозяйства, то есть улучшили положение низкооплачиваемых работников.
  • Опрошенные РБК эксперты сомневаются в выводах экономиста: по их мнению, она не учла фактор роста цен из-за эмбарго. А это существенно ударило по кошельку бедных потребителей. Кроме того, занятость в сельском хозяйстве в России составляет меньше 6%. И хотя состояние богатых тоже сократилось, это скорее связано с госполитикой по обелению экономики.
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
За первые десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. За последние два месяца года ситуация не изменится: приток мигрантов не сможет компенсировать ее.
  • Таким образом, по итогам года естественная убыль населения может стать самой высокой за 11 лет, а постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Тем самым в этом году не будет достигнута национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.
  • Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек (на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году).
  • Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста. К тому же первых детей матери сейчас рожают в основном в возрасте 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.
Автор: Сергей Витько
Теги: баллистическая ракета, Владимир Зеленский, неравенство, население России
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