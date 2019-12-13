Общество , 13 дек, 07:54
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новое испытание запрещенной ДРСМД ракеты, Зеленский ответил на шутку Путина, санкции снизили неравенство, рекордное сокращение населения в России; главные новости — в обзоре РБК
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
После выходы США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошло уже второе испытание ракеты, подпадавшей ранее под запрет. Первое прошло в августе.
- Ракета наземного базирования средней дальности была запущена с базы ВВС США в Калифорнии и пролетела более 500 км, сообщил подполковник Роберт Карвер.
- Министр обороны США Марк Эспер опубликовал видео испытаний и пообещал продолжить разработку таких ракет, поскольку это является «разумным ответом на действия России». Также, по его словам, это поможет противодействовать Китаю, у которого в арсенале находится более 80% ракет такого типа.
- США официально вышли из ДРСМД 2 августа. В качестве причины Вашингтон называл нарушающие договор разработки в России. Москва также предъявляла США претензии по соблюдению договора.
Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа
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