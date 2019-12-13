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Экономика ,  
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Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

  

Сокращение населения неизбежно

Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Пиковые значения притока мигрантов приходятся на весенние—летние месяцы, и в ноябре—декабре маловероятно, что он сможет увеличиться настолько, чтобы покрыть естественную убыль населения, считает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «До конца года ничего не изменится, население России сократится», — констатировала она.

Переломить ситуацию до конца года не получится, утверждает и ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян. «Никогда не бывало, чтобы естественная убыль к концу года притормаживала, а миграционный приток рос настолько, чтобы ее обогнать. Население по итогам года сократится, конечно», — сказал РБК демограф.

Таким образом, численность населения России в 2019 году уменьшится уже второй год подряд. В 2018 году населения сократилось впервые за десять лет на 96,4 тыс. человек (на 1 января 2019 года в России проживало 146,9 млн человек).

Почему убыль продолжает ускоряться

Естественная убыль населения в последние годы наблюдалась не всегда. В 2013–2015 годах был естественный прирост, однако с 2016 года население России без учета мигрантов снова начало сокращаться. Убыль населения продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов. Сильнее всего она сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%).

Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.

Правда, смертность в России тоже снижается, но значительно меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.

Естественная убыль сменится приростом только в 2023–2024 годах, рассчитывают в правительстве. «Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023–2024 годах», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Автор: Юлия Старостина
Теги: население России, Росстат, демография
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