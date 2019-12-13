Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Сокращение населения неизбежно

Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.