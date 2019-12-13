Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 12 дек, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 12 дек, 13:21
Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату Политика, 06:19 Инженер-миллениал — об утечке мозгов и мечте помогать людям РБК Стиль и YE’S apartaments, 06:01 Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года Экономика, 06:00 Во Владивостоке два человека погибли при пожаре в кирпичном доме Общество, 05:55 «Ростех» заявил о низкой эффективности дорожных камер в Москве Общество, 05:50 Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2» Политика, 05:30 «Аэрофлот» прекратил сотрудничество с сервисом Aerobilet Экономика, 05:19 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 05:01 Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства Экономика, 05:00 Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями Политика, 04:58 Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем Политика, 04:50 В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана Политика, 04:09 Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты Политика, 04:05 МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора Общество, 03:47
Экономика ,  
0 
Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
Западные санкции привели к одному положительному эффекту для России — уменьшили неравенство в доходах, утверждается в статье Института переходных экономик Банка Финляндии. Российские экономисты с таким выводом не согласны
Фото: Артем Виноградов / ТАСС

Западные санкции, введенные против России после присоединения Крыма в 2014 году, вызвали немало отрицательных эффектов и один положительный — уменьшили неравенство в доходах россиян. К такому выводу пришла экономист Американского университета Армении Гаяне Барсегян в статье (*.pdf), подготовленной для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

По оценкам Барсегян, санкции и контрсанкции сократили на 1 процентный пункт неравенство в России, измеряемое индексом Джини (варьируется от 0 до 100% — чем выше, тем больше неравенство). Иными словами, актуальный индекс Джини для России после санкций составил в среднем 33% (по данным ОЭСР), но если бы санкций не было, он составил бы около 34%.

Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.

Как это объясняется

Барсегян пытается объяснить обнаруженный эффект тем, что санкции были направлены главным образом на российскую элиту — бизнесменов с очень высоким доходом. В то же время контрсанкции (продуктовое эмбарго) поддержали российское сельское хозяйство, за счет чего улучшилось материальное положение сельскохозяйственных работников, имеющих, как правило, низкий доход.

  • Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного работника возросла в среднем на $3,9 тыс. в период с 2014-го по 2017 год, говорится в статье.
  • Это свидетельствует о повышении производительности труда и уровня жизни населения, занятого в аграрном секторе России.

В остальном Барсегян выявила эффекты, которые видят большинство независимых экономистов: антироссийские санкции сократили ВВП страны и прямые иностранные инвестиции в Россию. Так, она подсчитала, что в среднем санкции дали потерю в 5% от гипотетического годового ВВП на душу населения в сценарии, если бы санкций и контрсанкций не было (или минус $1337 на душу населения; в 2017 году подушевой ВВП России составил $24,8 тыс.).

В своем исследовании экономист сравнивала модельные сценарии развития российской экономики в отсутствие санкций с фактическими показателями экономики.

Ранее международная компания в области страхования рисков в торговле Coface назвала российский запрет на импорт продуктов (молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса) из Евросоюза и США наиболее эффективным ответом России на санкции. Продовольственное эмбарго затронуло около 10% всего объема потребляемых страной продуктов. В 2014 году 60% фруктов и 20% молочной продукции в российских магазинах были импортными, под запрет попала примерно половина поставок в каждой категории, оценили в Coface.

Неравенство сокращалось до 2018 года

По данным Росстата, в 2018 году индекс Джини составил 41,1%. В 2014–2017 годах этот показатель действительно сокращался — с 41,3 до 40,8%. Разные организации считают индекс Джини по различным методологиям: в частности, это зависит от того, какой вид дохода (например, располагаемый или валовый) берется для расчета распределения людей по доходам.

Есть и другие способы измерить неравенство — например, коэффициенты разрыва между доходами богатых и бедных. Если в 2014 году доходы 10% самых богатых россиян превышали доходы 10% самых бедных в 15,1 раза, то в 2017 году — уже в 14,6. В 2018 году, однако, разрыв вновь увеличился и составил 15,5 раза.

По оценкам Credit Suisse, по концентрации богатства в руках миллионеров и миллиардеров Россия занимает одно из самых высоких мест в мире: на середину 2018 года, на долю 10% самых обеспеченных людей приходилось 82% всего личного богатства страны. Как показал недавний опрос Общественной палаты, 60% граждан сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка. 35% респондентов указали, что считают минимально справедливым ежемесячный доход в размере 50 тыс. руб., 31% устроила бы сумма от 40 до 50 тыс. руб.

В то же время Минэкономразвития заявляло о сокращении в 2018 году разрыва между богатыми и бедными. По данным министерства, доходы более обеспеченных слоев населения уменьшились в прошлом году за счет падения доходности от банковских депозитов, увеличения налогов на недвижимость и роста ипотечных платежей. С другой стороны, доходы менее обеспеченных граждан увеличились благодаря повышению МРОТ, увеличению выплат семьям с детьми и повышению зарплат в бюджетном секторе.

Экономика
МЭР увидело сокращение разрыва между богатыми и бедными

Инфляция бьет по бедным, борьба с «тенью» — по богатым

Санкции вряд ли могли повлиять на сокращение неравенства, сомневается ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. В исследовании сделана попытка оценить эффекты повышения доходов в аграрном секторе, но не учтен фактор роста продовольственных цен из-за эмбарго, который повлиял на расходы потребителей. «Ограничения на импорт продовольствия увеличили прибыльность аграрного сектора за счет увеличения цен. От них пострадали все потребители, при этом в гораздо большей степени — бедные, у которых продукты питания занимают более существенную часть в их расходах», — пояснил он РБК.

Формально это означает, что инфляция была выше у бедных. С учетом этого фактора трудно говорить о том, что неравенство в реальных доходах действительно сократилось, рассуждает ректор РЭШ.

Он также добавил, что занятость в сельском хозяйстве в России составляет меньше 6%, поэтому даже повышение зарплат в этом секторе вряд ли могло играть решающую роль. К тому же индекс Джини, на который ориентируется автор, «из-за методологических ограничений вообще не учитывает наиболее богатых».

Сомнения Ениколопова разделяет главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, в России вообще не наблюдается видимого сокращения неравенства, которое меряется по доходным когортам. Кроме того, введение санкций и ухудшение отношений России с другими странами совпало со снижением цен на нефть, напоминает она. «Все это было фоном для ослабления курса рубля, которое привело к росту инфляции, а это чувствительно главным образом для групп с низким уровнем дохода», — подчеркнула Донец.

По ее словам, за последние годы наблюдалась миграция людей из групп среднего дохода в группы с низким доходом. Что касается богатых, то есть тенденция по сокращению получаемых ими доходов, согласна аналитик. Однако, по ее мнению, это связано не столько с санкциями, сколько с государственной политикой по обелению экономики, которая началась еще до 2014 года.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв
Теги: санкции, контрсанкции, неравенство, доходы
Материалы по теме
Зарплатное неравенство: сколько и где официально зарабатывают россияне
Экономика
Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter