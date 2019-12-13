Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что испытания баллистической ракеты наземного базирования прошли успешно. Об этом он написал в свеом аккаунте в Twitter, приложив видео запуска.

«Поздравления совместной команде правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев!», — сказал он.

Эспер добавил, что эта команда приступила к работе после того, как США приостановили свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, обычно на планирование и выполнение подобного испытания требуется 24 месяца.