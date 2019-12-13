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МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Проверка будет организована на фоне ухода в отставку губернатора области Сергея Левченко.

Соответствующее распоряжение дало правительство России. Комиссия уже приступила к проверке документов, которые были предоставлены региональным правительством, а также Министерством соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, областным Минздравом и другими ведомствами.

В состав комиссии, как отметили в пресс-службе, вошли представители профильных направлений МЧС России по по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.

«По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство России», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: МЧС, проверка, Иркутская область, отставка губернатора
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