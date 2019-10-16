Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области. Стенограмма совещания по вопросам ликвидации последствий паводков, которое состоялось в Подмосковье, опубликована на сайте Кремля.

«Очень хотел бы от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета», — сказал Путин.

Он также отметил, что надеется больше не получать информации о том, что средства не доходят до исполнителей поручений либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий.

По словам Путина, чиновникам, которые не готовы подходить к проблемам пострадавшим людей «с душой и сердцем», следует найти другую работу.

Президент добавил, что особое внимание местные власти должны уделить вопросам отопления в предстоящий осенне-зимний сезон. «Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — подчеркнул он.