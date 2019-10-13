Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Явка на опрос по храму в Екатеринбурге превысила минимальный порог Общество, 13:45 Теннисист Медведев обыграл Зверева в финале турнира в Шанхае Спорт, 13:37 Губернатор Левченко записал видео с объяснением повышения своего оклада Политика, 13:18 Путин заявил о нежелании России «дружить против кого-то» Политика, 13:09 Полицейский застрелил афроамериканку в ее доме в Техасе Общество, 13:02 Хоккеист Уэйн Гретцки попал в больницу Спорт, 13:02 Путин попросил «не назначать» виновных в нападении на Saudi Aramco Политика, 13:00 Соперница Трампа провела эксперимент с его рекламой в Facebook Политика, 12:36 Сотни людей пришли проститься с убитой девятилетней девочкой в Саратове Общество, 12:28 Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда» Общество, 12:18 Что происходит с рынком, когда Трамп пишет в твиттере: 5 ярких примеров Quote, 12:04 Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере Экономика, 11:54 Пожилая японка выпала из вертолета во время эвакуации из-за тайфуна Общество, 11:42 Участник высадки на Луну вспомнил о своей встрече с космонавтом Леоновым Общество, 11:16
Политика ,  
0 
Губернатор Левченко записал видео с объяснением повышения своего оклада

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко записал видео, в котором объяснил предложение повысить свой оклад. Кадры поступили в РБК.

«Четыре года назад, когда меня избрали губернатором, в области была очень тяжелая финансовая ситуация. Была дырка в бюджете в 5 млрд руб. и огромные государственные долги. И я принял решение, чтобы себе, своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — отметил глава региона.

Левченко заявил, что с того времени областной бюджет вырос с 97 млрд до 213 млрд руб. По его словам, власти полностью обеспечивают социальные проекты, а объем работ увеличился.

Губернатор отметил, что в бюджетных организациях уровень зарплат довольно невысокий, что особенно проявилось в чрезвычайной ситуации, говоря о паводке. Он заявил, что зарплата других зависит от зарплаты губернатора, поэтому он решил повысить выплаты тем, кто работает в несколько раз больше.

Левченко добавил, что бóльшую часть своей зарплаты отдает в благотворительный фонд и в помощь пострадавшим от наводнения.

В начале октября губернатор Иркутской области внес законопроект о повышении своего должностного оклада с 18,88 тыс. до 27,167 тыс. руб. (плюс 44%). Помимо этого в проекте предусматривается увеличение зарплаты для 74 человек, занимающих государственные должности.

Теги: Иркутская область, Сергей Левченко, зарплата
Материалы по теме
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Политика
Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter