Губернатор Левченко записал видео с объяснением повышения своего оклада

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко записал видео, в котором объяснил предложение повысить свой оклад. Кадры поступили в РБК.

«Четыре года назад, когда меня избрали губернатором, в области была очень тяжелая финансовая ситуация. Была дырка в бюджете в 5 млрд руб. и огромные государственные долги. И я принял решение, чтобы себе, своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — отметил глава региона.

Левченко заявил, что с того времени областной бюджет вырос с 97 млрд до 213 млрд руб. По его словам, власти полностью обеспечивают социальные проекты, а объем работ увеличился.

Губернатор отметил, что в бюджетных организациях уровень зарплат довольно невысокий, что особенно проявилось в чрезвычайной ситуации, говоря о паводке. Он заявил, что зарплата других зависит от зарплаты губернатора, поэтому он решил повысить выплаты тем, кто работает в несколько раз больше.