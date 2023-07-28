В Татарстане выявили вспышку кори среди иностранцев

Роспотребнадзор: в Татарстане выявили 83 случая кори, почти половина — у иностранцев

Всего в регионе выявили 83 заболевших корью, из них 39 — несовершеннолетние. Основная доля заболевших пришлась на иностранных граждан, рассказали в Роспотребнадзоре

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане выявили 83 случая кори, основная доля заболевших — иностранные граждане. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татарстан-24».



«41 человек из числа заболевших — иностранные граждане. 67% всех заболевших не делали прививки от кори», — отметили в ведомстве. Авдонина добавила, что среди заболевших также есть 39 несовершеннолетних.

Корь передается воздушно-капельным путем. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе. Среди симптомов кори Роспотребнадзор ранее называл одутловатое лицо, отечные веки, сыпь, заложенность в носу, сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит.

Ранее, 24 июля, минздрав Пензенской области сообщил, что в регионе зарегистрировано 78 случаев кори. Случаи зафиксировали в Городищенском районе, Кузнецке, Пензе, Шемышейке и Неверкино.

По словам замминистра Марины Воробьевой в августе в Пензенскую область доставят 3 тыс. доз вакцины против кори. «Идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска», — сообщила она.

В минздраве региона уточнили, что наиболее уязвимой группой лиц являются иностранцы и вахтовики из Пензенской области.

С января в России участились случаи заражения корью. По данным Роспотребнадзора, большинство заболевших — дети. За период с января по март 2023 года в России было зарегистрировано 1089 случаев заболевания корью, уточнила глава надзорного ведомства Анна Попова.

При этом иммунизация населения составляет 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве.