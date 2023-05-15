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Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с симптомами кори

Минобрнауки в рекомендациях о кори посоветовало не пускать в вузы студентов с ОРВИ и сыпью
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минобрнауки совместно с Роспотребнадзором направило в российские вузы рекомендации по профилактике кори, сообщили РБК в министерстве.

Если в вузе выявят заболевшего, рекомендуется перевести студентов на дистанционное обучение и сообщить о случившемся в Роспотребнадзор. После этого медики должны принять меры для профилактики заражений и провести вакцинацию в течение 72 часов с момента выявления инфицированного.

Сотрудников и учащихся с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже не следует допускать до занятий в очном формате, говорится в материалах. Работникам и студентам, которые почувствуют недомогание, ведомства посоветовали воздержаться от посещения вуза и обратиться к врачу.

Администрация вузов и медицинский персонал должны собрать данные о вакцинации против кори и о переболевших этой инфекцией. Студентов и преподавателей, которые не болели корью и не прививались от нее, рекомендовано не допускать к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики.

Учебным заведениям посоветовали проинформировать своих сотрудников и студентов о сущности этой инфекции и мерах ее профилактики. Кроме того, вузы должны рассказать студентам и персоналу о преимуществах вакцинации.

Рекомендации касаются не только университетов, но и общежитий. При выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации вузов должны помочь отправить в больницу лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента его госпитализации, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина.

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Случаи заболевания корью в последнее время выявили в нескольких вузах Москвы, в том числе в Университете нефти и газа имени Губкина, Московском политехе и МГУ. Некоторые курсы в учреждениях перевели на дистанционное обучение. В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что рост заболеваемости корью в Москве носит «спорадический» (единичный) характер, а практически все заболевшие не были привиты.

Корь — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Отличается высокой заразностью, сопровождается высокой температурой, насморком, конъюнктивитом, а также сыпью, проявляющейся спустя несколько суток. Специфического лечения кори не существует, единственный способ избежать болезни — вакцинация.

Теги
Минобрнауки корь вузы Роспотребнадзор
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