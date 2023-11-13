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Минюст исключил возможность возвращения смертной казни в России

Замглавы Минюста Логинов: возможность возвращения смертной казни исключена
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В соответствии с позицией Конституционного суда России, возможность возвращения смертной казни в стране «фактически исключена», сообщил замглавы Минюста России Андрей Логинов на презентации доклада России в Совете ООН по правам человека в Женеве.

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время, его не ратифицировали. В Уголовном кодексе осталось понятие смертной казни, но фактически ее не применяют с 1996 года. Запрет на ее применение продлили в 2009 году постановлением Конституционного суда. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы.

Материал дополняется.

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