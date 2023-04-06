Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни в России

В Кремле заявили, что не обсуждали возвращение смертной казни в России

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вопрос о возвращении смертной казни в России в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается. Никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Его письмо оказалось в распоряжении у ТАСС.

По словам Миронова, необходимость возвращения к такому наказанию обусловлена изменившейся геополитической ситуацией, действиями Запада против России и осуществлением на территории страны терактов и убийств мирных граждан. Политик указал, что Россия установила мораторий на смертную казнь в том числе ради вступления в Совет Европы, но, так как в прошлом году она вышла оттуда, принятые ранее обязательства «потеряли актуальность» и «угрожают безопасности и целостности России».

Мораторий на смертную казнь действует с 1997 года — тогда Россия вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Протокол ратифицирован не был, но с того момента такой вид наказания запрещено применять согласно Венской конвенции. Де-факто высшая мера наказания не применялась с 1996 года, хотя в Уголовном кодексе понятие смертной казни сохранилось.