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Клишас назвал условием возвращения смертной казни изменение Конституции

Сенатор Клишас: вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Возвращение смертной казни в России возможно только при принятии поправок в Основной закон, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни — если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит. Напомню, председатель КС (Конституционного суда. — РБК) Зорькин В.Д. считает, что вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции России», — написал Клишас в телеграм-канале.

На введении смертной казни «для террористов и педофилов» будет наставать партия «Справедливая Россия — За правду», рассказал ранее в интервью «РИА Новости» ее лидер Сергей Миронов. «Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей... Действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу», — сказал Миронов. Он также заявил, что это предложение поддержат большинство россиян.

В Конституции России говорится, что смертная казнь до ее отмены может быть установлена в качестве «исключительной меры наказания» за особо тяжкие преступления федеральным законом при рассмотрении дела присяжными. В качестве меры наказания она присутствует и в российском УК, но в 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на применение смертной казни.

Вопрос отмены моратория на смертную казнь поднимался российскими политиками не раз. В частности, об этом говорил бывший президент, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он допустил возвращение такой меры после выхода России из Совета Европы и денонсации Европейской конвенции по правам человека. Однако подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин говорил, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции. По его словам, российский Основной закон построен таким образом, что для изменения ст. 20, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

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Медведев позже сказал, что в случае необходимости возвращения смертной казни в России менять Конституцию не понадобится, для этого нужно изменение правовых позиций Конституционного суда. По его словам, это будет возможно только в случае «максимально весомых оснований», в том числе когда «опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает» или в военное время.

В Кремле неоднократно заявляли, что не обсуждают вопрос восстановления высшей меры наказания. Президент Владимир Путин в начале прошлого декабря говорил о неизменности позиции по этому вопросу.

Теги
смертная казнь Сергей Миронов Андрей Клишас
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