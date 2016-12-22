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Порошенко объяснил срыв встречи с епископами УПЦ Московского патриархата
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Порошенко объяснил срыв встречи с епископами УПЦ Московского патриархата
Раскол церкви, 21:04
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Порошенко объяснил срыв встречи с епископами УПЦ Московского патриархата
Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата сами отказались прибыть на встречу с Порошенко, заявили в администрации президента Украины. Ранее стало известно о переносе места встречи, а затем и вовсе о ее срыве
Петр Порошенко (Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС)

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сами придумали отговорки, чтобы не явиться на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы администрации президента сообщает «Интерфакс-Украина». Встреча должна была пройти 13 ноября, но она сорвалась после того, как стороны не сумели договориться о месте встречи.

«Тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит», — пояснили в администрации главы государства.

Пресс-служба также отметила, что на встречу служителей лояльной Москве церкви Порошенко пригласил, чтобы они «из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом» и о переговорах между Украиной и Константинопольским патриархатом об автокефалии (независимости). «Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми», — подчеркнули в пресс-службе президентской администрации.

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Украинский дом — светское учреждение, находится в ведении Государственного управления делами.

Встреча Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата должна была состояться 13 ноября. Инициатором ее проведения выступил Порошенко. В письме, отправленном управделами УПЦ МП священнослужителям церкви, говорилось, что она пройдет в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (находится в пользовании УПЦ МП).

Позже в администрации Порошенко предложили перенести встречу в здание Украинского дома в центре Киева, заявил РБК пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов. По данным источника «Интерфакс-Украина» в УПЦ, президент Украины Петр Порошенко ​неожиданно позвонил предстоятелю церкви митрополиту Онуфрию, когда заседание Собора епископов УПЦ уже началось в лавре, и сообщил, что ждет архиереев в другом месте, чему Онуфрий очень удивился. В ответ глава Онуфрий отметил, что поскольку повестка встречи касается церковной темы, а не государственной, то и встретиться закономерно будет на церковной площадке, и вновь пригласил Порошенко приехать к собравшимся епископам в лавру. По словам собеседника «Интерфакса», президент Украины это приглашение отклонил.

По данным украинского издания «Вести», изначально на переносе настаивал сам Порошенко из-за того, что визит в лавру «может быть воспринят общественностью как выражение поддержки УПЦ».

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Позже в тот же день УПЦ МП официально отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине и разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Действия Константинопольского патриархата они назвали незаконными, а процесс предоставления Украине томоса об автокефалии — «навязанным извне».

Власти Украины ранее инициировали процесс создания в стране независимой от Московского патриархата автокефальной церкви (на Украине кроме УПЦ МП существуют еще две не признанные Московским патриархатом церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата и автокефальная УПЦ).

После того как в начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви на Украине, президент Порошенко говорил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.

УПЦ МП — самоуправляемая церковь в составе РПЦ. По числу церквей и приходов она является крупнейшей и выступает против автокефалии украинской церкви.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: УПЦ МП , Петр Порошенко
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