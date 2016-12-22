УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по итогам собрания в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В заявлении синода УПЦ МП отмечается, что решение Константинополя является недействительным и не имеющим никакой канонической силы.

«В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов <...> является следствием искаженного толкования православных канонов», — считают в синоде.

По мнению УПЦ, Константинополь, приняв «такие антиканонические решения», сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение УПЦ с Константинопольским патриархатом прекращается, подчеркивается в сообщении.

«Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского патриархата приводят к глубокому церковному кризису как на Украине, так и в мировом православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской православной церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским патриархатом действия были исправлены», — заключили в УПЦ МП.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение. В ответ Московский патриархат разорвал евхаристическое общение с Константинопольским и запретил своим прихожанам посещать его храмы.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал от представителей УПЦ МП вернуться в Россию, после того как патриарх Константинопольский объявил о намерении даровать украинской церкви автокефалию. В УПЦ МП назвали это заявление нелепым и абсурдным и отметили, что Русскую православную церковь должны защищать власти всех стран, в которых она распространилась.