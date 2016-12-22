Епископат УПЦ Московского патриархата обязали встретиться с Порошенко

Епископат Украинской православной церкви (Московского патриархата) приглашает священнослужителей на встречу с Петром Порошенко. Она состоится по инициативе президента, сообщили в УПЦ МП

Петр Порошенко (справа) (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Управделами Украинской православной церкви (Московского патриархата, УПЦ МП) разослало священнослужителям приглашения на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.​ Встреча пройдет 13 ноября в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, говорится в письме за подписью управделами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным. О своем присутствии они должны сообщить не позднее 10 ноября.

Пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов и епископ церкви Александр Драбинко подтвердили РБК, что управделами церкви действительно разослало такие письма, и встреча с президентом Украины состоится. По словам Анисимова, встреча необходима, чтобы «обсудить обстановку» особенно на фоне заявлений Порошенко​ о том, что Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать на территории Украины. Инициатором встречи является ​президент Украины, сказал РБК секретарь управделами УПЦ Василий Попович. О том, будет ли на ней присутствовать глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, ни один из собеседников РБК ответить не смог. РБК направил запрос в пресс-службу Порошенко.

Документ — распоряжение УПЦ МП о созыве священнослужителей на встречу с президентом — первым опубликовало украинское издание «Страна».

УПЦ МП — самоуправляемая церковь в составе РПЦ. По числу церквей и приходов она является крупнейшей и выступает против автокефалии (независимости) украинской церкви. Помимо УПЦ МП на Украине действуют Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная поместная церковь (УАПЦ).

11 октября Константинопольский патриархат подтвердил свое намерение даровать украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УПЦ КП и УАПЦ. Через четыре дня РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, охарактеризовав его действия как «беззаконные» и «неканонические».

3 ноября Порошенко и Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве. Оно, как пояснял Порошенко, завершает процесс предоставления «томоса (грамоты о независимости) по всем канонам православной церкви». Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий ранее говорил РБК, что ​объединительный собор православных церквей может пройти до конца года — на нем будет провозглашено создание независимой церкви, избранному главе которой Константинопольский патриархат и дарует томос.

После подписания соглашения о сотрудничестве с Константинопольским патриархатом президент Порошенко заявил, что Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать на Украине. «Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — процитировало Порошенко украинские издание «Гордон».