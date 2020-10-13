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Протесты в Белоруссии ,  
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Минское РУВД забросали коктейлями Молотова

Инцидент произошел минувшей ночью. Одна из бутылок с горячей смесью попала в служебный автобус, он загорелся

В Минске около 05:00 по местному времени (совпадает с мск) неизвестные бросили в здание УВД по Советскому району коктейли Молотова. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — рассказала она.

Один из коктейлей Молотова попал в служебный автобус, после чего он загорелся. Находившиеся на службе сотрудники милиции потушили возгорание, однако автобус получил повреждения.

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Фото:МВД Беларуси / Youtube

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники занимаются установлением лиц, причастных к совершению преступления.

Есть ли среди сотрудников правоохранительных органов или гражданских пострадавшие в результате инцидента, Чемоданова не сообщила.

Накануне, 12 октября, в белорусской столице прошел марш пенсионеров, в котором приняли участие преимущественно пожилые люди. Для разгона участников мероприятия силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторые митингующие были задержаны. После разгона марша пенсионеров жители Минска вышли на улицы города и начали выстраивать цепи солидарности, протестуя против использования спецсредств силовиками. Сотрудники правоохранительных органов разогнали и участников вечерних акций, задержав нескольких из них.

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В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Протесты в Белоруссии проходят больше двух месяцев. Они начались по итогам президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. По данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, о которой заранее объявлено не было. Оппозиция результаты выборов не признала, легитимность Лукашенко также не признает ряд стран ЕС. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись.

Во время столкновений между протестующими и силовиками с обеих сторон пострадали несколько сотен человек, сообщалось и о нескольких погибших гражданских. Сотрудники органов применяли в отношении митингующих спецсредства, включая оружие с резиновыми пулями. В свою очередь протестующие бросали в правоохранителей коктейли Молотова.

Как прошел митинг пенсионеров в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Михаил Юшков
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