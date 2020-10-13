Минское РУВД забросали коктейлями Молотова

Инцидент произошел минувшей ночью. Одна из бутылок с горячей смесью попала в служебный автобус, он загорелся

В Минске около 05:00 по местному времени (совпадает с мск) неизвестные бросили в здание УВД по Советскому району коктейли Молотова. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — рассказала она.

Один из коктейлей Молотова попал в служебный автобус, после чего он загорелся. Находившиеся на службе сотрудники милиции потушили возгорание, однако автобус получил повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники занимаются установлением лиц, причастных к совершению преступления.