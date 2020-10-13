Минское РУВД забросали коктейлями Молотова

Есть ли среди сотрудников правоохранительных органов или гражданских пострадавшие в результате инцидента, Чемоданова не сообщила.
Накануне, 12 октября, в белорусской столице прошел марш пенсионеров, в котором приняли участие преимущественно пожилые люди. Для разгона участников мероприятия силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторые митингующие были задержаны. После разгона марша пенсионеров жители Минска вышли на улицы города и начали выстраивать цепи солидарности, протестуя против использования спецсредств силовиками. Сотрудники правоохранительных органов разогнали и участников вечерних акций, задержав нескольких из них.
Протесты в Белоруссии проходят больше двух месяцев. Они начались по итогам президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. По данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, о которой заранее объявлено не было. Оппозиция результаты выборов не признала, легитимность Лукашенко также не признает ряд стран ЕС. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись.
Во время столкновений между протестующими и силовиками с обеих сторон пострадали несколько сотен человек, сообщалось и о нескольких погибших гражданских. Сотрудники органов применяли в отношении митингующих спецсредства, включая оружие с резиновыми пулями. В свою очередь протестующие бросали в правоохранителей коктейли Молотова.