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ОМОН в Минске задержал изготовителей двоих «коктейлей Молотова»

Сотрудники белорусского ОМОНа задержали в Минске двоих жителей столицы, причастных к изготовлению «коктейлей Молотова». Об этом сообщает МВД Белоруссии в Telegram-канале.

По данным ведомства, задержанные — молодые люди в возрасте 18-19 лет. Они наполняли бутылки зажигательной смесью. В пакетах у них обнаружили 10-литровую канистру с бензином и бутылку растительного масла.

Задержанные рассказали, что увидели рецепт «коктейля Молотова» на одном из Telegram-каналов. Они решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.

Молодые люди также сообщили, что приобрели данные ингредиенты на ближайшей АЗС, а затем направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью.

Сейчас юноши находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

По данным МВД, один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии продолжаются четвертый день после объявления предварительных итогов президентских выборов, прошедших в стране 9 августа.

По предварительным данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Однако в штабе Тихановской не признали результатов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. В литовском МИДе заявили, что она была поставлена перед выбором между отъездом и «не очень удобными вариантами».

Протестующие, участвующие в митингах, настаивают на пересчете голосов. Милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок.

По данным МВД Белоруссии на 12 августа, за три дня протестов задержали более 6 тыс. человек.

Теги: Белоруссия, Минск, ОМОН, «коктейли Молотова»
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