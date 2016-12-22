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Киевский патриарх заявил о «принципиальном» ведении служб на украинском
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Киевский патриарх заявил о «принципиальном» ведении служб на украинском
Общество, 10:39
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Киевский патриарх заявил о «принципиальном» ведении служб на украинском
В единой Украинской православной церкви основным языком богослужений и проповедей должен стать украинский, заявил предстоятель УПЦ КП Филарет. Вместе с тем русский язык он пообещал не притеснять
Фото: РИА Новости

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что богослужения после создания единой поместной церкви в стране должны «принципиально» вестись на украинском. Об этом сообщает украинский «5 канал».

«Речь богослужения принципиально должна быть украинская. И проповедь на украинском. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповеди на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к языку богослужения», — отметил Филарет.

В Украинской православной церкви Московского патриархата сейчас допускаются богослужения на украинском языке. Об этом еще в январе 2018 года рассказывал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко. Глава митрополии заявил, что право вести службы на украинском УПЦ МП получила «еще на Соборе Украинской православной церкви в 1991 году, затем это право было подтверждено в 1995 году при митрополите Владимире». Митрополит пояснил, что выбор языка определяется предпочтениями прихожан.

«Вопрос с проповедью по-украински полностью решен. Кстати, на последнем епархиальном собрании митрополит Онуфрий сказал, что проповедь можно читать по-украински, если паства этого желает. Главное, чтобы язык проповеди был понятен большинству прихожан», — сказал он.

При этом митрополит УПЦ МП отмечал, что об украинизации церковной службы речь не идет, поскольку это «не часть патриотического воспитания». «На первом месте в нем понятность Слова Божьего для паствы, а на втором месте — воспитательный момент», — пояснял митрополит Александр.

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Вместе с тем предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрий в 2016 году выступал против богослужения на украинском. «Для нас, украинцев, славянский язык является таким же родным, как и современный язык. Не следует путать Божий дар с яичницей. Богослужения идут на церковнославянском языке», — говорил он.

В четверг, 11 октября, синод вселенского патриархата принял решение снять анафему с патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, участники заседания признали обе церкви каноничными.

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В Московском патриархате решение Константинополя назвали «легализацией раскола». Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков сказал, что таким образом синод нарушил единство православия.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: украинский язык , Православие
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