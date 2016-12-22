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В РПЦ заявили о «легализации раскола» Вселенским патриархатом
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В РПЦ заявили о «легализации раскола» Вселенским патриархатом
Политика, 19:31
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В РПЦ заявили о «легализации раскола» Вселенским патриархатом
В Русской православной церкви заявили, что снятие анафемы с главы УПЦ Киевского патриархата «легализует раскол» между церквями
Александр Волко (Фото: Facebook)

В Русской православной церкви заявили о легализации раскола Вселенским патриархатом, синод которого 11 октября снял анафему с предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Филарета и Макария. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, передает ТАСС.

«Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — сказал он.

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария, которая была наложена РПЦ. Кроме того, члены синода приняли решение предоставить обеим церквям статус каноничных.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат принял решение создать на Украине единую поместную церковь. Украинский лидер заметил, что таким образом Киев добился получения собственной независимой церкви, и сравнил это решение с «падением Третьего Рима».

Русская православная церковь предала анафеме Филарета в 2008 году. После этого православные церкви прекратили с ним евхаристическое и молитвенном общение. Ранее, до 1991 года, Филарет был главой Украинской православной церкви, но затем был смещен с должности московским патриархатом из-за того, что выступил за независимость украинской церкви от Москвы.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: РПЦ , Украинская церковь , Православие
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