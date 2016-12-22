В РПЦ заявили о «легализации раскола» Вселенским патриархатом

В Русской православной церкви заявили, что снятие анафемы с главы УПЦ Киевского патриархата «легализует раскол» между церквями

Александр Волко (Фото: Facebook)

В Русской православной церкви заявили о легализации раскола Вселенским патриархатом, синод которого 11 октября снял анафему с предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Филарета и Макария. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, передает ТАСС.

«Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — сказал он.

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария, которая была наложена РПЦ. Кроме того, члены синода приняли решение предоставить обеим церквям статус каноничных.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат принял решение создать на Украине единую поместную церковь. Украинский лидер заметил, что таким образом Киев добился получения собственной независимой церкви, и сравнил это решение с «падением Третьего Рима».

Русская православная церковь предала анафеме Филарета в 2008 году. После этого православные церкви прекратили с ним евхаристическое и молитвенном общение. Ранее, до 1991 года, Филарет был главой Украинской православной церкви, но затем был смещен с должности московским патриархатом из-за того, что выступил за независимость украинской церкви от Москвы.