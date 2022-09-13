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Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича

Мосгосуд приговорил убийц бизнесмена Калмановича к срокам от 18 до 22 лет лишения свободы
Трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного более 10 лет назад в столице, суд приговорил к срокам до 22 лет колонии строго режима. Калманович был владельцем Тишинского и Дорогомиловского рынков в Москве
Шабтай Калманович
Шабтай Калманович (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Московский городской суд вынес приговор в отношении исполнителей заказного убийства бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году, сообщает Генпрокуратура.

В убийстве Калмановича и в покушении на убийство его водителя обвинялись уроженцы Ингушетии Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Ранее присяжные признали их виновными, теперь суд назначил наказание: Тумгоеву — в виде 18 лет лишения свободы, Белхороеву — 20 лет лишения свободы, Костоеву — 22 года лишения свободы. Отбывать наказание все трое должны в колонии строго режима.

Бизнесмена Шабтая Калмановича застрелили в машине марки Mercedes в центре столицы в ноябре 2009 года. Его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения, но выжил. На месте преступления обнаружили 19 гильз калибра 9 мм.

На момент убийства Калманович был генеральным директором подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Помимо инвестиций в спорт Калманович занимался организацией гастролей иностранных звезд в России, был владельцем Тишинского и Дорогомиловского рынков в Москве. Следствие считало, что убийство было связано с предпринимательской деятельностью Калмановича, которая носила «закрытый» и «понятийный» характер.

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Через десять лет после убийства, в 2019 году, СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда же следствие объявило о задержании организатора убийства. Его имя не называлось.

Согласно финальной версии следствия, Костоев стрелял в бизнесмена, Белхороев управлял серебристой Lada Priora без номерных знаков, из которой расстреляли автомобиль Калмановича, а Тумгоев следил за жертвой и сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего.

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В зависимости от роли каждого их обвиняли по статьям об убийстве по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство по найму (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), по статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК) и разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК).

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заказное убийство Москва бизнесмен
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