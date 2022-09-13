Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича

Мосгосуд приговорил убийц бизнесмена Калмановича к срокам от 18 до 22 лет лишения свободы

Трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного более 10 лет назад в столице, суд приговорил к срокам до 22 лет колонии строго режима. Калманович был владельцем Тишинского и Дорогомиловского рынков в Москве

Шабтай Калманович (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Московский городской суд вынес приговор в отношении исполнителей заказного убийства бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году, сообщает Генпрокуратура.

В убийстве Калмановича и в покушении на убийство его водителя обвинялись уроженцы Ингушетии Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Ранее присяжные признали их виновными, теперь суд назначил наказание: Тумгоеву — в виде 18 лет лишения свободы, Белхороеву — 20 лет лишения свободы, Костоеву — 22 года лишения свободы. Отбывать наказание все трое должны в колонии строго режима.

Бизнесмена Шабтая Калмановича застрелили в машине марки Mercedes в центре столицы в ноябре 2009 года. Его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения, но выжил. На месте преступления обнаружили 19 гильз калибра 9 мм.

На момент убийства Калманович был генеральным директором подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Помимо инвестиций в спорт Калманович занимался организацией гастролей иностранных звезд в России, был владельцем Тишинского и Дорогомиловского рынков в Москве. Следствие считало, что убийство было связано с предпринимательской деятельностью Калмановича, которая носила «закрытый» и «понятийный» характер.

Через десять лет после убийства, в 2019 году, СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда же следствие объявило о задержании организатора убийства. Его имя не называлось.

Согласно финальной версии следствия, Костоев стрелял в бизнесмена, Белхороев управлял серебристой Lada Priora без номерных знаков, из которой расстреляли автомобиль Калмановича, а Тумгоев следил за жертвой и сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro x The Economist Почему пандемия не ускорила инновации. Три причины от The Economist Почему пандемия не ускорила инновации. Три причины от The Economist Статьи Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы Статьи Pro Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам Инструкции

В зависимости от роли каждого их обвиняли по статьям об убийстве по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство по найму (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), по статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК) и разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК).