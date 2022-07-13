Присяжные вынесли обвинительный вердикт убийцам Калмановича

По делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича и покушении на убийство его водителя присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, на основании этого суд определит наказание, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.

СК рассказал, что по делу допросили тридцать свидетелей из ряда регионов, в том числе Ингушетии, Чечни и Архангельской области.

Бизнесмена Калмановича убили в ноябре 2009 года. Его застрелили в собственном автомобиле Mercedes в центре Москвы. Оружие так и не нашли. На месте преступления обнаружили 19 гильз калибра 9 мм. Прошедшими навылет пулями был тяжело ранен водитель бизнесмена Петр Туманов.

Через десять лет после убийства в преступлении обвинили трех уроженцев Ингушетии, предположительно состоящих в религиозном объединении последователей шейха Батала-хаджи Белхороева. По версии следствия, Джабраил Костоев стрелял в жертву из изготовленного в Армении пистолета-пулемета К6-92, Али Белхороев подвозил убийцу на серебристой «Ладе Приоре» без номерных знаков, а Тумгоев следил за бизнесменом и обеспечивал оперативное прикрытие. Тогда же следствие объявило о задержании организатора убийства, однако его имя не называлось.