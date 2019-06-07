Следствие заявило о задержании организатора убийства Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен, сообщил следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривался вопрос об аресте одного из подозреваемых по делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам следователя, предполагаемый организатор убийства задержан. Однако следователь не стал называть имя задержанного.

Также суд арестовал Жабраила Костоева — одного из двух подозреваемых в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Второму фигуранту дела — Али Белхороеву, который также подозревается в убийстве, задержание продлили на 72 часа.

Двое подозреваемых в убийстве Калмановича были задержаны в четверг, 6 июня. Ими оказались двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. В тот же день суд рассмотрел два ходатайства следствия.