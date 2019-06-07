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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
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Общество ,  
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Следствие заявило о задержании организатора убийства Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен, сообщил следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривался вопрос об аресте одного из подозреваемых по делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам следователя, предполагаемый организатор убийства задержан. Однако следователь не стал называть имя задержанного.

Также суд арестовал Жабраила Костоева — одного из двух подозреваемых в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Второму фигуранту дела — Али Белхороеву, который также подозревается в убийстве, задержание продлили на 72 часа.

Двое подозреваемых в убийстве Калмановича были задержаны в четверг, 6 июня. Ими оказались двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. В тот же день суд рассмотрел два ходатайства следствия. 

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В Израиле похищена дочь убитого бизнесмена Ш.Калмановича

Шабтай Калманович был убит в ноябре 2009 года. По версии следствия, злоумышленники на автомобиле «Лада Приора» серебристого цвета в районе Смоленской набережной в Москве подъехали к машине бизнесмена и открыли огонь. На месте преступления нашли 19 гильз калибра 9 мм.

От полученных ранений Калманович скончался на месте, его водителя доставили в больницу. По данному факту завели уголовное дело ч. 2, ст. 105 УК («Убийство») и ч. 1, ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия»)

Теги: бизнесмен, убийство, Пресненский суд Москвы, арест, задержание
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