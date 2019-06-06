Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.

Подозреваемыми оказались двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. Следователи намерены выяснить их роль в преступлении и занимаются установлением всех соучастников убийства бизнесмена.

О задержании подозреваемых накануне сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, речь идет о ранее судимых Батыре Тумгоеве, Али Белхороеве и Жабраиле Костоеве.

«Тумгоева пока не привозили. Остальные у нас», — сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Лела Кокая.