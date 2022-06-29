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Общество ,  
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Гинер выступил в суде по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

«Коммерсантъ»: Гинер выступил в суде по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича
По словам Гинера, он не видел у Калмановича «ни малейших признаков тревоги». Между тем однажды у них зашел разговор об организации охраны для бизнесмена, но «услугами охранников» Гинера Калманович так и не воспользовался
Евгений Гинер
Евгений Гинер (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер выступил в суде по делу об убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщил «Коммерсантъ».

Гинер, вызванный в суд гособвинителем, рассказал, что познакомился с Калмановичем в 1990-х, оба они тогда «занимались спортивными клубами» и на этой почве «подружились и общались много лет». По словам свидетеля, в последние перед убийством Калмановича годы они встречались каждую неделю и разговаривали в основном о спорте и семейных делах, в бизнес друг друга стараясь не лезть. «Я знаю, что Шабтай был связан с поставками каких-то медпрепаратов из Израиля, участвовал в управлении Тишинским рынком, но не более того», — отметил Гинер.

По его словам, об убийстве бизнесмена он узнал из СМИ. Гинер добавил, что у него нет никаких предположений, а покушение стало неожиданностью и для самого погибшего. «Во всяком случае, я не видел у Шабтая ни малейших признаков подавленности или тревоги», добавил он.

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Место убийства Шабтая Калмановича

Между тем Гинер отметил, что Калманович как-то рассказал ему байку про тюрьму, а однажды у них также зашел разговор об организации охраны для бизнесмена. Президент ЦСКА, по его словам, тогда спросил, не угрожает ли кто-то его приятелю, но тот только отшутился, и больше собеседники эту тему не поднимали. «Во всяком случае, услугами моих охранников Шабтай так и не воспользовался», — сказал Гинер.

Другой темой обсуждения в суде стали установочные данные одного из подсудимых — Батыра Тумгоева. Выяснилось, что вплоть до задержания летом 2019 года он пользовался двумя паспортами, выписанными ему в родной Ингушетии и в соседней Чечне, пишет издание. Оба документа фигурант несколько раз менял в связи с утратой и «приходом в негодность», в результате став одновременно Тумгоевым Батыром Усмановичем и Аушевым Рустамом Османовичем. В качестве дополнительной он взял девичью фамилию матери.

Попеременно в двух своих «обличьях» обвиняемый Тумгоев-Аушев жил около полутора десятков лет, пояснила сторона обвинения. Он постоянно летал из Москвы в Ингушетию, Чечню, Северную Осетию, Ставропольский край, регистрировал на свое имя автомобили BMW M5, Mercedes G-500, Porshe Cayenne. Под обеими фамилиями обвиняемый регистрировался в квартирах Москвы и Назрани и получил загранпаспорт, посетив с ним Германию, Италию и ОАЭ. Кроме того, подсудимый оформил разрешение на хранение оружия для самообороны, приобрел три карабина «Сайга» разных моделей и вступил в московский стрелковый клуб «Хантер».

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Адвокат Мурад Мусаев на это заявил, что подделка документов Тумгоеву не вменяется в вину, а к убийству Шабтая Калмановича, которое обсуждается в суде, его паспорта не имеют отношения. «Да, покупал и BMW, и Mercedes, но «Лады Приоры», из которой стреляли в Шабтая Калмановича, среди его покупок не было. А если человек три раза в жизни сходил в тир, это еще не значит, что он научился стрелять», — сказал он.

Бизнесмена, генерального директора женского баскетбольного клуба «Спартак» Калмановича убили в ноябре 2009 года. Его застрелили в собственном автомобиле Mercedes в центре Москвы. Оружие так и не нашли. Все 24 пули попали в жертву, две из них, прошедшие навылет, тяжело ранили еще и водителя Калмановича Петра Туманова.

Через десять лет после убийства в преступлении обвинили трех уроженцев Ингушетии, предположительно состоящих в религиозном объединении последователей шейха Батала-хаджи Белхороева. По версии следствия, Джабраил Костоев стрелял в жертву из изготовленного в Армении пистолета-пулемета К6-92, Али Белхороев подвозил убийцу на серебристой «Ладе Приоре», а Тумгоев следил за бизнесменом и осуществлял оперативное прикрытие. Всем им предъявили обвинения в убийстве и попытке убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК).

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
убийство бизнесмена Евгений Гинер

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