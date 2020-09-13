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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

У всех них была подтверждена пневмония. Число смертей от коронавируса в Москве приблизилось к 5 тыс.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 11 человек с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 достигло 4993.

Суточное число летальных исходов в столице держится в диапазоне от девяти до 16 более чем полтора месяца, с 23 июля. В целом такие показали соответствуют уровню середины апреля.

За прошедшие сутки в Москве выявили 650 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе COVID-19 заболели 271 тыс. человек, из них 229,5 тыс. уже выздоровели, 36,5 тыс. пациентов еще лечатся.

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Фото: Michael Loccisano / Getty Images

В России 11 августа зарегистрировали первую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»). Она еще проходит третий, последний этап испытаний. В них будут участвовать около 40 тыс. добровольцев, 10 тыс. из которых получат плацебо.

В гражданский оборот первую партию препарата выпустили 8 сентября, сообщил Минздрав. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, небольшие объемы вакцины уже отгружены во все российские регионы. Это нужно для того, чтобы отработать логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 жителей, которые входят в группу риска, пояснили в Минздраве.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
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