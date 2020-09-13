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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые выявили связь поисковых запросов с будущими вспышками COVID-19

Как показало исследование, за три-четыре недели до вспышек коронавируса в некоторых американских штатах их жители в несколько раз чаще стали интересоваться кишечными заболеваниями
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Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Увеличение поисковых запросов в Google о желудочно-кишечных заболеваниях и потере аппетита напрямую связано с будущими вспышками коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля, пишет Bloomberg.

Медики изучили интерес интернет-пользователей к таким симптомам, как потеря вкуса, аппетита, диарея, в 15 американских штатах с 20 января по 20 апреля. Оказалось, что во многих из них через три-четыре недели после участившихся поисковых запросов жителей произошли вспышки COVID-19.

Сильнее всего коррелировали с поиском в Google Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс — все они в итоге вошли в число лидеров США по количеству инфицированных.

Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис
Технологии и медиа
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ученые считают, что повышенный интерес пользователей к проблемам с кишечником может являться предвестником будущего очага эпидемии коронавирусной инфекции.

Bloomberg отмечает, что аналогичный подход применялся для мониторинга распространения свиного гриппа более десяти лет назад. Один из авторов исследования гастроэнтеролог Кайл Сталлер заявил, что сервис Google Trends может быть ценным инструментом для прогнозирования пандемий.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Весной компания Google создала сервис, который отслеживает перемещения людей в период распространения коронавируса. Он начал работать в 131 стране и показывает наиболее часто посещаемые места в мире.

После этого корпорация объединилась с Apple для создания технологии отслеживания контактов людей, заразившихся коронавирусом. Предполагалось, что сервис позволит гражданам, у которых подтвердился COVID-19, посылать уведомления тем, кто контактировал с ними в последние дни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, США, ученые, Google, интернет
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Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис
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Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с вирусом
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